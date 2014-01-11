İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kardeşi, MEB Teftiş Kurulu Başkanı oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Acır görevinden alınırken yerine İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala vekâleten atandı.

Zaman gazetesinden İsa Yazar'ın haberine göre, Atıf Ala’nın vekâleten atanma sebebi, başkanlık için yeterli şartları taşımaması. Teftiş Kurulu başkanı olacak kişinin bakanlık başmüfettişi olması ve 12 yıl bu görevi yapması gerekiyor. Ala’nın asaleten atanabilmesi için ise kanun değişikliği yapılması gerekiyor.

MEB’in dershanelerle ilgili kanun taslağında bakanlıktaki denetim birimlerinin birleştirilmesi öngörülüyor. Bakanlık’taki bazı yetkililer, bu değişikliğin en önemli sebebinin Atıf Ala’nın Teftiş Kurulu başkanı yapılabilmesi olduğunu belirtiyor. Teftiş Kurulu Başkanlığı’na vekâleten atanan Atıf Ala, MEB’deki fişleme skandalının mimarlarından biri olduğu iddia ediliyor.

Tepki amaçlı istifalar

İddiaya göre, Bakanlık’ta Ala’nın teamül ve mevzuata aykırı olarak atandığını düşünenler, atamadan büyük rahatsızlık duydular. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda 5 başkan yardımcı tepki olarak istifa etti. Ayrıca Teftiş Başkanlığı’na bağlı İnceleme, İzleme Değerlendirme ile Onay ve Bilgilendirme biriminde görevli 15 müfettiş de idari görevlerinden istifa etti. Kimi Bakanlık çalışanı, ilk kez bir taşra denetim elemanının Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandığını ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda geçtiğimiz günlerde 8 ilin milli eğitim müdürü değiştirilmişti. Hafta içinde de MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Ömer Balıbey’in görevine son verildi. MEB’deki kadro değişikliği, son olarak Teftiş Kurulu olarak bilinen Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na uzandı. Kurul Başkanı Hüseyin Acır görevden alınırken, bakanlıktaki görev değişikliklerinin süreceği konuşuluyor.

MEB'de yeni düzenleme

Ayrıca MEB Teftiş Kurulu’nda, kanun değişikliği yapılarak ilköğretim müfettişleri ile bakanlık müfettişlerinin aynı havuzda birleştirilmesi bekleniyor. Halen MEB’de denetimler, İl Milli Eğitim müdürlükleri bünyesinde ‘denetmen’ olarak çalışan ilköğretim müfettişleri ve bakanlık müfettişleri tarafından yapılıyor. Yeni taslakla bütün müfettişler ‘Milli Eğitim Müfettişi’ statüsüne kavuşturulacak. Böylece, İl Milli Eğitim denetmenlerine Milli Eğitim Müfettişi unvanı verilerek Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesinde görev yapmaları sağlanacak. Ayrıca müfettişler, il müdürlüklerinin bünyesinden çıkarılarak doğrudan Ankara’ya bağlanacak. Böylece taşradaki müfettişlerin özlük hakları itibarıyla bakanlık müfettişleriyle eşitlenmesi sağlanacak.

Düzenlemeyle 5 bin ilköğretim müfettişinin maaşı yaklaşık 1.700 TL artacak. Teftiş Kurulu başkanı olan Atıf Ala, MEB tarihinde bu makama oturan en genç isimlerden biri. 1971 doğumlu olan Ala, 1994 yılında öğretmenliğe başladı. Hızla yükselen Ala, 2010 yılında Erzincan Millî Eğitim Müdürlüğü’nde müfettiş yardımcılığına başladı. Daha sonra bakanlığa gelen Ala, grup başkanı olarak görev yapıyordu.