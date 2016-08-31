İçişleri Bakanı Efkan Ala görevi bıraktı

Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı'nın ilk dönemine Aralık 2013'te başlamıştı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı.

Ala'nın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Trabzon milletvekili Süleyman Soylu atandı.

Açıklama Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşme sonrası geldi.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı kısa açıklamada Efkan Ala'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ancak Ala'nın istifa nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.

İçişleri Bakanı olarak ilk görev dönemi Aralık 2013 ve Mart 2015 olan Efkan Ala, 24 Kasım 2015'te yeniden İçişleri Bakanlığı'na getirilmişti.

Boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili Mehmet Müezzinoğlu atandı.

Efkan Ala İçişleri Bakanı olmadan önce, 2007 ve 2013 yılları arasında, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştü.

Ala daha önce de Batman ve Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştı.