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İçişleri Bakanı: Çocuklar Kandil’e götürülüyorsa bunun sorumlusu benim

"Dünyaya şikayet ettiler bizi 'Belediyelere el koydunuz' diye..."

05 Mart 2017 22:52

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderiyle düzenlenen toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Ben bugün İçişleri Bakanıyım, eğer bir ailenin 13 yaşındaki kızı, 12 yaşındaki evladı, 14 yaşındaki evladı kendisinden habersiz bir şekilde Metina'ya, Zap'a, Kandil'e götürülüyorsa bunun sorumlusu benim, ben bu sorumluluğu alıyorum” dedi.

Bakan Soylu, şöyle konuştu: 

"Esas mesele terörden, teröristi bitirdikten sonradır. Teröristi bitirdikten sonra sosyal politikalar ve ekonomik politikalar da çok önemlidir. Biz o kardeşlerimizin her birini bu memleketin hem eşit vatandaşları hemde en iyi yetişmiş vatandaşları yapmakla mükelefiz. Ben bugün İçişleri Bakanıyım, eğer bir ailenin 13 yaşındaki kızı, 12 yaşındaki evladı, 14 yaşındaki evladı kendisinden habersiz bir şekilde Metina'ya, Zap'a, Kandil'e götürülüyorsa bunun sorumlusu benim, ben bu sorumluluğu alıyorum.”

Belediyelere kayyım atanması

İçişleri Bakanı Soylu şu ifadeleri kullandı:

 "Dünyaya şikayet ettiler bizi 'Belediyelere el koydunuz' diye. Biz belediyelere el koymadık, teröre dayanak olan anlayışa el koyduk. Devlet olarak görevimiz bu bizim. Siz vergisini bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışan PKK terör örgütüne göndereceksiniz. Buna müsaade ederseniz siz devlet olmazsınız."

Bakan Soylu, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirilenlerin yanılgı içerisinde olduklarını da ifade etti:

"28 bin Suriyeli, döndüğü Cerablus'ta güvenli şekilde yaşıyor. Onlar kendi ülkelerinde, kendi topraklarında yaşamak istediler. Türkiye eğer bugün El Bab'ta varsa, Menbiç ve Rakka'yı düşünüyorsa sebebi, yerlerinden yurtlarından edinmiş insanları tekrar yerleri ve yurtları ile buluşturma, oranın üzerinden Türkiye'ye terör ihraç etmek isteyenlere de müsaade etmemektir. Politikamız açık ve nettir."

 

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