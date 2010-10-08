-İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY MACARİSTAN'DA BUDAPEŞTE (A.A) - 08.10.2010 - Mehmet Başaran - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, resmi ziyaret için geldiği Macaristan'da, İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüştü. Macaristan İçişleri Bakanı Pinter'in resmi davetlisi olarak dün Macaristan'a gelen İçişleri Bakanı Atalay, görüşmeden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar sonra iki ülke arasında ilk kez bakan düzeyinde bir görüşme olduğunu kaydetti. Bakan Atalay, Macaristan'da yaptığı görüşmelerin her iki ülke adına çok yararlı geçtiğini, Macaristan'ın 2011 yılında başlayacak olan AB dönem başkanlığında, 24. faslın açılması ve Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destekten dolayı Macar Bakan Sandor Pinter'e teşekkür ettiğini söyledi. Atalay görüşmede, İngiltere, Macaristan ve Türkiye'nin ortak yürüttüğü bir proje olan, ''Entegre Sınır Yönetimi Sistemi'' projesinin de ele alındığını belirtti. Türkiye ve Macaristan içişleri bakanlığı heyetleri arasında da ikili görüşmeler yapıldı. İkili görüşmelerde, özellikle iki ülke arasındaki güvenlikle ilgili konuların yanısıra, ''sınır aşan suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve uluslararası terörün" ele alındığı bildirildi. Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Hasan Kemal Gür'ün de katıldığı ikili görüşmeler, yaklaşık iki saat sürdü. İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve beraberindeki heyet bugün TSİ 20.00'de, Macaristan'dan Türkiye'ye hareket edecek.