İçişleri Bakanı Atalay Erbil'e gitti

T24 - Terörle mücadele için Ankara'da trafik yoğun. İçişleri Bakanı Beşir Atalay Erbil yönetimiyle görüşmek üzere Kuzey Irak'a gitti.



Terörle mücadele için Ankara'da trafik yoğun. İçişleri Bakanı Beşir Atalay Erbil yönetimiyle görüşmek üzere Kuzey Irak'a gitti.



Irak'taki ABD güçleri komuta heyetinin de Ankara ziyareti gündemde. Yarın toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da ilk gündem; terörle mücadele.



BDP ile dirsek teması, diyalog arayışları sürerken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemdeki yeni terörle mücadele çalışmalarını "Farklı alanlarda mücadele sürecek" diyerek anlattı.



Farklı alanlardan biri PKK'nın yurtdışı desteğinin ortadan kaldırılması. Yani Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına destek aranması. Destek için çalışmalar başladı bile.



MİT Müsteşarı Hakan Fidan ABD'de; Bağdat Büyükelçisi Murat Çelik Kuzey Irak'ta Mesud Barzani ile görüştü. Ama trafik bitmedi.



Erbil'deki süreç, Kuzey Irak yönetimi ile yakın temas İçişleri Bakanı'nın bölgedeki temaslarıyla devam ediyor. Ama ziyaret trafiği sadece Kuzey Irak yönetimi ile sınırlı değil, ABD de sürecin içinde.



Salı günü Irak'taki Amerikan güçlerinin komuta heyeti Türkiye'ye gelecek.



Tüm bu temas trafiğinden önce pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplanacak. Terörle mücadele bir kere daha toplantıda masaya yatırılacak.





Gül: anlaşılmış olmak olumlu



Amerika Birleşik Devletleri’nden dönen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine İçişleri Bakanı Atalay'ın Erbil'deki görüşmeleri sorulunca Türkiye'nin, toprakları üzerinde terörist faaliyetlere izin vermeyeceğinin anlaşılmasının olumlu olduğunu söyledi.



