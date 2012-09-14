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İçişleri Bakanı, Angelina Jolie ile görüştü

Ünlü aktris Angelina Jolie, Gaziantep’te Suriyeli sığınmacıları ziyaretinin ardından bugün Ankara'da

14 Eylül 2012 15:23

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şahin'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, görüntü alınmasına izin verildi. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

ABD'li ünlü film yıldızı ve BM Özel Elçisi Angelina Jolie, Gaziantep ve Kilis'teki Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampları ziyaretinin ardından dün Ankara'da Suriye mesaisine devam etti.

Jolie, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'le birlikte sabah erken saatlerde Suriyeli sığınmacılara yardım sağlayan aralarında Kanada, İrlanda gibi donör ülkerin büyükelçilerinin de bulunduğu bir heyetle kahvaltıda buluştu. Jolie'nin donör ülkelerin büyükelçilerine, mültecilerin içinde bulunduğu koşullara ilişkin izlenimlerini aktararak, "Yardımları arttırın" dediği belirtildi.

Temasları sırasında "Sığınmacılara sınır kapılarını kapatmayın" mesajı veren Jolie, başkentte İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakan Yardımcı Beşir Atalay ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde göç konusu ve sığınma yasalarının ele alındığı öğrenildi.

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