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Politika

İçişleri Bakanı Ala, çözüm sürecinde 6 aşamalı yol haritasını açıkladı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, çözüm sürecine ilişkin belirlenen yol haritasına göre, yılbaşına kadar 'anlamlı adımlar' atılacağını söyledi

05 Eylül 2014 21:37

İçişleri Bakanı Efkan Ala, çözüm sürecinin yol haritasının 6 aşamadan oluştuğunu ve bunların "Çekilme, silahların bırakılması, geriye dönüş, geriye döndükten sonra alınacak kararlar,  topluma kazandırılma, siyaset alanı" ifade etti.


A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Efkan Ala, çözüm sürecinde yılbaşından önce yeni adımlar  atmayı planladıklarını söyledi.

Efkan Ala, yol haritasının 2002'den bu yana yapılan çalışmalar sonucunda oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: "Şimdi yol haritasını konuşuyoruz, zaten üzerinde çalışıyoruz, iki gün önce Sayın Başbakan’ın başkanlığında ciddi bir toplantı yaptık. Çözüm süreci hükümet programındaki ana başlıklardan biridir ve bizde bu yol haritasını taraflarla hem kamu içerisindeki, hem kamunun dışındaki tarafları ile konuşarak yapıyoruz, kamuoyuyla paylaşılması gereken kısmı paylaşılacaktır.

Hangi tarihte ne olacağını söylerseniz korkarım ki o tarihlerde o işin yapılmaması için provokasyonlar yapılabilir. Zaten görüyorsunuz yapılmaya da çalışılıyor. Bunlara engel olmak için daha ihtiyatlı bir süreç yönetimini arzu ediyoruz.

 

6 aşamalı plan

 

Kandil’deki ve Türkiye içerisindeki dağlarda teröristlerin olduğu bilinmeyen bir şey mi? Bunu millet bilmiyor da bugün mü keşfetmişler? Türkiye’nin dağlarında teröristler yok ise biz neyin çözüm sürecini yürütüyoruz? Neyi çözmeye çalışıyoruz?

Biz bu meseleleri çözmek için bir süreç yönetiyoruz. Gördünüz mü burada da varmış diye o provokasyona alet olan ya da o provokasyonu yapmak isteyen milletin tekrar hafızasına bir soru işareti koymak için çaba sarfediyorlar, ama onların provokasyon olduğunu artık çocuklarımız bile biliyor. Türkiye’nin geleceğinden emin bir şekilde bu sorunun çözülmesine olan inancı ve hükümete olan güveni devam ediyor, biz de bunları çözeceğiz.

Çekilme, silahların bırakılması, geriye dönüş, geriye döndükten sonra alınacak kararlar, topluma kazandırılma, siyaset alanı, bütün bunlar yol haritasının ana başlıkları. Burada saklı gizli bir şey yok.

Neyi, nerede, ne zaman yapacağımızı çalışıyoruz. Onun da gereğini yapıyoruz. Bu konuya ilişkin yasa çıkardık. O yasanında ne zamana çıkacağını çok önceden söylemedik ama çalışıyorduk . Olayın kendisi için doğru zamanlama bulundu o zaman çıkardık.  Çözüm sürecinde  yılbaşından önce yeni adımlar  planlıyoruz."

 

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