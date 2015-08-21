İçine şeytan girdi dediler, tecavüz edip gözlerini oydular!

Arjantin’de 16 yaşında genç bir kadının, şeytan çıkarma ritüelinde bir grup erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra ablası tarafından gözleri oyuldu. Tutuklanan abla polislere; yerel papazın bunu yapmasını söylediğini, çünkü şeytanın, kız kardeşini ele geçirdiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şu an tedavi altında olan genç kızın ailesinin de kızlarının şeytanlar tarafından ele geçirildiğine inandığı söylendi.

Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını açıklayan polisler, kıza tecavüz edenleri arıyor.