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İçinde oturdukları aracın üzerine otomobil uçtu

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla park halindeki otomobilin üzerine uçtu

04 Aralık 2017 08:00

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - Sarıyer\'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Kazada park halindeki otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Haydar Aliyev Caddesi\'nde meydana geldi. Yeniköy\'den İstinye istikametine giden Osman Okan Hangül\'ün kullandığı 34 EU 1766 plakalı otomobil yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada takla atmaya başlayan otomobil, park halindeki 34 YB 1315 plakalı içinde Nevzat Ortay ve Ferhat Karabulut\'un bulunduğu otomobilin üzerinde uçtu. Çarpmanın etkisiyle Nevzat Ortay hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ortay, hastaneye kaldırıldı.
\"BİR ANDA ÜZERİMİZE UÇTU\"
Park halindeki otomobilin içinde bulunan Ferhat Karabulut yaşananları şöyle anlattı:
\"Sahilde yürüyüş yaptık. Bankta oturuyorduk yağmur yağınca arabaya geçtik. Park halinde oturduğumuz yerde karşı yoldan gelen araba üzerimize düştü vaziyet bu işte. Arkadaşım yaralandı hastaneye götürdüler.\"
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