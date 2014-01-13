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'Mühimmat dolu otobüsü durduran polisler görevlerinden alındı' iddiası

Adana'da iki otobüste ele geçirilen mermilerin görüntülerinin sızdırıldığı iddiasıyla açılan idari soruşturmada Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı'nın açığa alındığı ileri sürüldü

13 Ocak 2014 20:16

Adana’da iki otobüste mühimmat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 5 kişinin de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Otobüste ele geçirilen mermilerin görüntülerinin sızdırıldığı iddiasıyla açılan idari soruşturmada Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Tarık Eraslan ile Teknik Büro'da görevli 2 polis memurunun ise açığa alındığı ileri sürüldü. 

DHA’dan Fatih Karaçaylı’nın haberine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu İncirlik Parkı'nda 10 Ocak'ta uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 2 otobüste yapılan aramada, yüklü miktarda mermi olduğu saptandı. Bunun üzerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekilen otobüslerde yapılan aramada 40 metal kasa içinde çok sayıda Bixi makineli tüfek, Doçka uçaksavar ve Kanas keskin nişancı tüfeği mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 

 

5 kişi serbest
 


Şanlıurfa istikametinden Adana'ya geldiği belirlenen mühimmat ile ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 5'i soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. 

 

Görüntü olmasını engellemek istediler
 


Diğer 3 kişinin sorgusu ise bugün tamamlandı ve geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Polis, şüphelilerin giriş çıkışı sırasında gazetecilerin görüntü olmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada kısa süreli arbede çıktı. Şüpheliler daha sonra aynı şekilde Adana Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheliler mühimmatla ilgili TMK'nın 10'uncu Maddesi'yle yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı'na ifade veriyor. 

 

Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı görevden alındı


Öte yandan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün arazisinde bekletilen otobüslerde ele geçirilen mühimmatın fotoğraflarının basına sızdırıldığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma açıldığı da ortaya çıktı. Bazı yayın kuruluşların internet sitesi tarafından yayınlanan mühimmat fotoğraflarının sızdırıldığı iddiasıyla olayı soruşturan Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Tarık Eraslan ile Teknik Büro'da görevli 2 polis memurunun açığa alındığı ileri sürüldü. 
 

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