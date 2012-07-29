İçinde çocukların da olduğu oyun parkı denize uçtu

Kastamonu’da içinde çocukların bulunduğu şişme oyun parkı şiddetli rüzgar nedeniyle denize uçtu. Olayda yaralanan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.



Çatalzeytin ilçesi sahilinde bulunan şişme oyun parkı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Park, plajda sürüklendikten sonra denize devrildi.

Şişme parkın içinde oynayan çocuklar, aileler ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Olayda yaralanan 4 çocuk ambulanslarla Çatalzeytin Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan iki çocuk, İnebolu Devlet Hastanesi ve Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Denizde kayıp çocuklar olabileceği ihtimaline karşı çalışma başlatıldı.