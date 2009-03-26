İçince yüzü kızaranlarda gırtlak kanseri riski yüksek

İçki içince yüzleri kırmızıya dönen kişilerin, gırtlak kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu bildirildi.



New York Times gazetesinin haberinde, içki içildiğinde kişide beliren, mide bulantısı ve çarpıntının eşlik ettiği yüz kızarıklığının, çoğunlukla ALDH2 adlı bir enzimde kalıtsal olarak getirilen kusurdan kaynaklandığı ve Doğu Asya halklarının üçte birinden fazlasının, bu özelliği taşıdığı belirtildi.



ABD'de yapılan bir araştırmanın yazarı ve Ulusal Alkolün Kötüye Kullanımı ve Alkolizm Enstitüsü araştırmacısı olan doktor Philip J. Brooks, söz konusu özelliğe yol açan genin iki kopyasına sahip kişilerde alkole verilen tepkilerin çok ağır olması nedeniyle bu kişilerin çok fazla miktarda alkol tüketemediklerini, ancak tek bir kopya bulunanların, çok fazla alkol alma potansiyeline sahip olduklarını söyledi.



Sonuçları PLos Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, genin tek kopyasına sahip kişilerin, enzimdeki bu kusur nedeniyle vücutta biriken asetaldehit toksinine tolerans geliştirebileceği belirtildi.



Araştırma, ALDH2 enziminde kusur olan ve günde iki kadeh bira tüketen bir kişinin, enzim eksikliğine sahip olmayanlara oranla gırtlak kanserine yakalanma olasılığının 6 ila 10 kat daha fazla olduğunu gösterdi.



Söz konusu enzim kusuruna sahip Japon erkekler üzerinde yapılan araştırmada da, bu erkeklerin, haftalık alkol tüketimlerini 16 kadehin altına düşürdüklerinde, gırtlak kanserine yakalanma olasılıklarının kayda değer biçimde azaldığı gözlendi.



Doktor Philip J. Brooks, yüzün içki içmeye başladıktan 10 ya da 15 dakika sonra kızarmasının, çok yüksek olasılıkla ALDH2 enziminin kusurlu olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.



(AA)

