T24- Şanlıurfa'da, 24 yaşındaki Veysel Yılmaz, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı bir kişiyi cami avlusunda göğsünden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Yılmaz, polise verdiği ilk ifadede, "İçimden geldi öldürdüm" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Balıklıgöl platosunda bulunan Hasan Paşa Camii'nde meydana geldi.İddiaya göre, Yılmaz, Balıklıgöl'de birlikte dolaştığı 50 yaşlarındaki kimliği saptanamayan kişiyi cami avlusunda göğüs ve kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Yaralı kişinin ölümünün ardından cami avlusuna gelen polis, olay yerinde güvenlik bandı oluşturarak bir süre inceleme yaptı.

Çok sayıda meraklı vatandaşın da ilgiyle izlediği polisin çalışması, Cumhuriyet Savcısı'nın da olayla ilgili bilgi almasının ardından cesedin Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Cinayetin ardından Balıklıgöl'de bulunan polisler tarafından suç aleti bıçak ile yakalanan Veysel Yılmaz, sorgulandığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ilk ifadesinde, "Balıklıgöl'de dolaşırken bu kişi yanıma geldi. Bana birlikte müsait bir yere gitme teklifinde bulundu. Yolda yürürken kendisinden şüphelendim, bu sırada içimden de onu öldürme isteği uyandı. Ben de kalbimin sesini dinledim ve yanımdaki bıçak ile öldürdüm" dediği öğrenildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde aşırı kan kaybından dolayı ölen kişinin 77 yaşındaki Enver Keskin olduğu anlaşıldı.Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi için götürülen Keskin'in cenazesinin daha sonra toprağa verilmek üzere ailesine teslim edileceği belirtildi.