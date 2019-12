'İçimdeki duyguları atabilmek için şiir yazdım'

Yeni dizisinde sevgilisinden ayrılan Azeri kız rolünden çok etkilendiğini söyleyen Azra Akın, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaşadığı ayrılığın ardından şiir yazdığını söyledi.



2002 Dünya Güzeli Azra Akın TRT 1 ekranlarında “Ayrılık” adlı dizide aşk acısı çeken bir Azeri kızı rolünde karşımıza çıkacak. Dizideki Firengiz karakterini çok iyi anladığını söyleyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’la olan ayrılığının ardından içindeki duyguları atabilmek için şiir yazdığını söyledi.



Son altı ayda yaşadıklarını unutmak için yurtdışında workshop’lara katıldığını söyleyen oyuncu “Geçen yaz İngiltere’de kurslara gittim. Bunlar bana çok iyi geliyor keşke her gün eğitim olsa. Küçüklüğümden beri şiir yazardım ama bu acının ardından şiir yazdım. Bunu içimdeki şeyleri atmak için yazdım” dedi.





Ayrılığın ardından kendime döndüm



“Ayrılık” adlı dizide bir Azeri kızı rolünde izleyeceğimiz Azra Akın, Kıvanç Tatlıtuğ’la ayrılığının ardından yaşadıklarını Milliyet'e anlattı: “Workshop’lara katıldım, bana çok iyi geldi. Keşke her gün eğitim olsa. Bu dönemde bazı şeylerin farkına vardım. Daha çok özüme döndüm”



2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, bir süre modellik yaptıktan oyunculuk dünyasına adım attı. “Yağmur Zamanı” dizisinin ardından “Oyun Bitti” ve “Rüzgâr” isimli yapımlarda oynayan Akın, şimdi de TRT 1’de ekranında yayınlanacak olan “Ayrılık” dizisinde Azeri kızı Firengiz karakterini canlandıracak. Erdal Beşikçioğlu ve Kaan Urgancıoğlu gibi oyuncularla kamera karşısına geçen Akın, dizide ayrılık acısı yaşayan bir kız rolünde.



Öte yandan sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ’dan ayrılan Akın canlandırdığı Firengiz’i çok iyi anladığını söyledi. Son altı ayda yaşadıklarını unutmak için yurtdışında workshop’lara katılan Akın, Meltem Cumbul’la birlikteliğiyle gündemde olan Tatlıtuğ’dan ayrıldıktan sonra içindeki duyguları atabilmek için şiir yazdığını anlattı.



“Ayrılık” dizisinde canlandırdığınız karakteri biraz anlatır mısınız?

Annesiz büyümüş Azeri kızı Firengiz’i canlandırıyorum. Ses sanatçısı ve konservatuvar yıllarında Türkiye’de bulunmuş. Piyano çalan müzisyen biri... O dönemlerde tanışıp büyük bir aşk yaşadığı Türk genci Deniz’den ayrılmak zorunda kalıyor. Büyük bir acı çekerken daha sonra Rus Odorov’la tanışıyor. Odorov çok güçlü bir işadamı.



Çekimler nerelerde olacak ve kendi sesinizle oynayacak mısınız?

Bakü, Türkmenistan ve Türkiye’de çekilecek. Kendi sesimle oynamayı istiyorum ama deneyip göreceğiz.



Dizide şarkı söyleyeceksiniz, bu konuda yeteneğiniz var mı?

Çok özeniyorum, çok isterdim ama zor. Şan dersi alacağım. Yanlış anlaşılmasın şarkıcılık gibi bir iddiam yok.



Firengiz karakterinde sizi etkileyen ne oldu?

Çocukluğu çok neşeli geçen cıvıl cıvıl bir kız. Deniz’den ayrıldıktan sonra duygularında değişiklik oluyor. Şarkı söyleyen bir insan içindekileri dışa vurur. Ayrılma acısı ve şoku benim ilgimi çekti.



İş dışında kalan zamanlarda neler yapıyorsunuz?

Workshop’a gidiyorum ayrıca geçen yaz İngiltere’de kurslara katıldım. Bunlar bana çok iyi geliyor keşke her gün eğitim olsa. Bu aralar düşünüyorum kendimi bir okula yazdırayım diye... Kendimi sürekli geliştirmek istiyorum.



İlk rol aldığınız dizilere baktığınızda “Keşke eğitimini alıp oynasaydım” dediniz bir proje oldu mu?

Hiç öyle bir şey demedim o zaman ilk tecrübemdi. Her zaman eğitim alıp oynasaydım diye düşünebiliriz ama benim hayatım böyle olmadı. Bir konservatuvara ya da akademiye gitmedim ama onun yerine başka bir şeyler yaşadım. Hayat tecrübeleri kazandım.



Firengiz aşk acısı çekiyor siz bu anlamda çektiniz mi?

Evet hepimiz böyle bir acı çekiyoruz. Ferengiz’i anlamaya çalışıyorum. Şu anda hayatımda biri yok ve sadece kendim varım. Kendime döndüm...



Biten bir ilişkinin ardından neler yaşanıyor?

Acı hayat tecrübesi... Bu benim için böyle... Ben de bunu kağıda dökerek yaptım ve bir şiir yazdım. Küçüklüğümden beri şiir yazardım ama bu acının ardından şiir yazdım. Bunu içimdeki şeyleri atmak için yazdım. Bir zamanlar etraf için kendimi durduruyordum şimdi ne istersem onu yapıyorum. Hiç öyle kimseyi düşünmeden, “Kendin gibi ol ne hissediyorsan ne düşünürsen hiç bir şeye takılma” felsefesini takip ettim.



İlişki bittikten sonra mı kendiniz olmaya karar verdiniz?

Hayatımda son altı ayda bu değişikliğe uğradım. Workshop’lar bana çok iyi geldi. Kendim için bazı kararlar aldım daha çok özüme döndüm. Kendime “Ben kimim? Neden buraya geldim? Neden televizyona çıkıyorum?” Bu soruları sorarak bazı şeylerin farkına vardım. Fark etmek çok güzel bir şey... Son altı ay bunlarla meşgulüm. Hayat güzel...



Modellikle ilgili yurtdışından bir teklif geliyor mu?

Şu anda gelemez. Çünkü orada böyle bir çalışma yapmıyorum. Ayrıca bir ajansım yok. Aynı zamanda orada olmak lazım ajans bulacaksınız, sizi temsil edecek. Yurtdışında bağlantım var ama şu anda diziye odaklandım. Amerika’ya gidip orada workshop’lara katılıp bir şeyler yapmak istiyorum. Bunları yapmadığım zaman hayatımda pişman oluyorum.





Nü resim yapmayı çok istiyorum



Oyunculuk dışında neler yapıyorsunuz?

Bale yapıyorum, flüt çalıyorum, kara kalem ve sulu boya resim yapıyorum. Suluboya resim yaparken ve dans ederken stres atıyorum. Dışarı çıkma amacım dans etmek için. İstediğim müziği her yerde bulamıyorum ve gittiğim birkaç yer var.



“Bir şeyi gördüğümde hemen resmini yapıyorum” dediniz yanınızda sürekli suluboya malzemesi mi taşıyorsunuz?

Küçücük bir paletim var, onu arabamda sürekli taşıyorum. Bunu fotoğraf makinem gibi bir şey görüyorum ve hemen resmini yapıyorum.



En çok hangi tarzda resim yapmayı seviyorsunuz?

Şu anda doğa ve hayvan resimlerini yapıyorum. Ama en çok insan figürlerine bayılırım, nü yapmayı çok severim. Anatomi kitaplarım var onları okuyup kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu konuda ünlü ressamların eserlerini okuyorum. Ayrıca Kütahya’ya gidip kendi çinimi yapmak istiyorum. Her şeyi yapmak istiyorum aslında benim sıkıntım da bu... Bana gün yetmiyor.



Kriz iş hayatımda beni çok etkiledi



Bir hayaliniz var mı?

2005’te bir ev aldım ve emlak üzerine yatırım yapmayı seviyorum. Küçüklüğümden beri bir hayalim vardı, kendi evimi kendim yapmak istiyorum. Babam inşaat mühendisiydi. Onun masasında kendime hep ev tasarlardım. Bu ileride gerçekleştirebileceğim bir rüya.



Ekonomik kriz sizi nasıl etkiledi?

İş hayatımda beni çok etkiledi. Bir şekilde buna ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz.