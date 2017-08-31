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İçișleri Bakanlığı'ndan sürücülere navigasyon üzerinden uyarı mesajı

En fazla kazanın yaşandığı noktalarda sürücülere "Frene Değil Kurala Güven" mesajı gönderiliyor

31 Ağustos 2017 14:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yandex ile ișbirliği yapan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, bayramlarda en çok ölümlü kazaların yașandığı yol güzergahları üzerinde yolculuk yapan sürücüleri Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden uyaracak.

Hürriyet2te yer alan habere göre, bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek için birçok tedbiri uygulamaya alan İçişleri Bakanlığı, Yandex ile ișbirliği yaptı. Özel mesaj uygulaması, Türkiye genelinde kritik 1800 noktada devreye alındı. Uygulamayla, sürücüler en fazla ölümlü kazanın gerçekleștiği yol güzergâhında olduğuna dikkat çekilerek uyarılırken, sürücülere "Frene Değil Kurala Güven" mesajı gönderiliyor.

Daha öncede aynı yol güzargahları üzerinde bulunan mola noktalarında sürüculeri lokasyon bazlı SMS ile uyaran İçişleri Bakanlığı, kazaları asgari düzeye indirmeyi hedefliyor.

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