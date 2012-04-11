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Yaşam

İçeri alınmadığı barı bastı: 1 ölü, 5 yaralı

Bara girmek isteyen bir kişi, eğlence yerinin güvenlik görevlilerinin içeri girmesine izin vermemesi üzerine tartışma çıktı

11 Nisan 2012 15:46

 

İstanbul Beyoğlu’nda bara alınmamasına kızan bir kişinin açtığı ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
 
Beyoğlu ilçesi Odakule Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir bara girmek isteyen bir kişi, eğlence yerinin güvenlik görevlilerinin içeri girmesine izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.
 
Tartışmanın ardından buradan ayrılan kişi, yaklaşık 15 dakika sonra tekrar geri dönerek yanında taşıdığı tabancayla kapıdaki güvenlik görevlilerine ve çevreye ateş etti.
 
Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunla eğlence yeri çalışanlarından Mustafa Gümüştaş, Birol Sezgin, Türkay Demir, Ahmet Koca ile taksici Hüseyin Güner ve söz konusu mekanda müşteri olduğu öğrenilen Mahmut 
Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Gümüştaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Hastanedeki tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Polis ekipleri, eğlence merkezinin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, olayda kullanıldığı iddia edilen silahı olay yerinde bularak incelemeye aldı.
 
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını araştıran polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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