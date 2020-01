'İçeresi cehennem, dışarısı daha da beter'

T24 - İnternet Andıcı ve Balyoz soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Albay Dursun Çiçek, "İçeride cehennemi gördük. Dışardakiler özgür değil, her an tuzakla karşılaşma ihtimalleri var" dedi.

Çiçek'in Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e anlattıkları özetle şöyle:

"Silivri'de tutuklu ve hükümlüler aynı kefeye konuluyor. Bu, insan haklarına aykırı. Avukatlarımızla ve ailemizle görüşmelerimiz kısıtlı. Bin bir denetimden geçiriliyorlar. Biz burada cehennemi gördük. Ama dışardakilerin durumu daha kötü. Özgür değiller. Her an tuzakla, tezgahla karşılaşma ihtimalleri var. İçeride ise risk yok, her şeyi konuşabiliyoruz."