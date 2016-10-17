'İçerde'den yeni fragman geldi; Barış kim, Kebapçı Celal'e büyük operasyon

Show TV'de yayınlanan 'İçerde' dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İçerde dizisinin bu haftaki yeni bölüm fragmanları yayınlanmadan önce ortaya atılan iddia kafalarda soru işareti bıraktı. Özellikle sosyal medyada gündeme gelen bu iddia İçerde'nin yeni bölümünde Şener Şen'in rol alacağı gelişmesiydi. İçerde yeni bölüm fragmanında bu konuyu ima eden bir sahne de söz konusu. Akın Işık ismi ile diziye dahil olan yeni bir ismin Şener Şen olduğu düşünülüyor.

Dizinin yeni bölümüyle ilgili olarak Show TV'de yer alan tanıtım yazısı şöyle:

"İçerde'nin bu akşam ekrana gelecek beşinci bölümünde; Melek’in, Sarp ile ilgili şüpheleri vardır. Bu durumu netleştirmek zorunda olduğunu hisseder. Eğer Yusuf'a bilgiyi götüren Sarp ise bunu Celal ile paylaşmak zorundadır. Sarp, Necip’ten kardeşinin hayatta olduğunu öğrenince çok sevinir ama Necip evini yakarak izini kaybettirmiştir. Sarp, Celal’in özel misafiri Akın Işık ile büyük bir sevkiyat işi yapacağını öğrenir.

Bu sefer kesin Celal’in işini bitireceğini ve kardeşine ulaşacağını düşünüyordur. Bu arada Füsun’un Lokantası'nda Barış diye bir çocuk işe başlar. Füsun’un anne şefkatiyle yaklaştığı Barış acaba kimdir? Celal için çember daralırken, oyun kuran Melek; Sarp’ın, Yusuf'un adamı olduğunu ortaya çıkarabilecek midir?"

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.