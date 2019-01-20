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Politika

İçecek ambalajlarına depozito geliyor

"2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz"

20 Ocak 2019 16:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçileceğini söyledi.

"2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı" sonrası alınan kararları açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek Kurum, şunları kaydetti:

"2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz. Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz Bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır. 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75'ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilecektir." 

 

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