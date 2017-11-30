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Dünya

'Ice Bucket Challenge' kampanyasını başlatan hasta hayatını kaybetti

ALS hastalığına dikkat çekmek için başlattığı kampanyayla 115 milyon dolar bağış toplanmıştı

30 Kasım 2017 17:15

ALS hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapılan ve dünya çapında büyük yankı uyandıran 'Ice Bucket Challenge' kampanyasının ilham kaynağı olan 46 yaşındaki Anthony Senerchia, hayatını kaybetti.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen, ALS hastalığına dikkat çekmek ve hastalığın tedavisi için yapılan bilimsel çalışmalara kaynak toplamak amacıyla yapılan ‘Ice Bucket Challenge’ kampanyası, ilham kaynağını kaybetti. 14 yıldır ALS hastalığı ile mücadele eden Anthony Senerchia, geçen cumartesi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de oldukça desteklenen Ice Bucket Challenge kampanyası için tüm gücüyle çalışan Anthony Senerchia’nın ölümü büyük bir üzüntü yarattı. Eşinin ölümünden sonra duygularını dile getiren Jeanette; “Zor bir hastalıktı ama o iyi bir savaşçıydı. O bizim ışığımızdı. Hayatımızı daha güzel bir hale getirdi.” dedi.

Kampanyanın başlatılmasında önemli bir yeri olan Senerchia sayesinde yaklaşık 115 milyon dolar bağış toplandı ve araştırma fonuna aktarıldı.

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