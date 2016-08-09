İcadı yüzünden kelepçelenen Müslüman öğrenciden dava

ABD'nin Teksas eyaletinde yaptığı saat, bomba sanılarak gözaltına alınan ve kelepçelenen Müslüman öğrenci Ahmed Muhammed'in ailesi okul yönetimine dava açtı.



Irving Özel Okul Bölgesi'nin (ISD) internet sitesinde yapılan açıklamada, Ahmed'in ailesi adına avukatı tarafından federal mahkemede açılan davada, ISD'nin yanı sıra Irving Belediyesi ve okul müdürünün sanık olarak davaya dahil edildiği belirtildi.

Teksas'ın Irving kentindeki MacArthur Lisesi'nde öğrenim gören 14 yaşındaki Müslüman öğrenci Ahmed Muhammed, yaptığı saati hafta başında fen öğretmenine göstermek için okula götürmüştü.



Başka bir öğretmenin saati bomba sanarak okul idaresine haber vermesi üzerine Muhammed, okula gelen polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.



Gözaltı olayının duyulmasının ardından ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'a davet edilen Ahmed Muhammed, Demokrat Parti başkan adaylarından Hillary Clinton, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, NASA, Google ve Massachust Institute of Technology (MIT) gibi kişi ve kuruluşlardan da davet ve destek mesajları almıştı.

Bir vakfın eğitim bursu teklifini kabul ederek ailesiyle birlikte Katar'a yerleşen Ahmed Muhammed, kent yönetiminden 10 milyon dolar ve okul yönetiminden 5 milyon dolar tazminata ilaveten Irving Belediye Başkanı Beth Van Duyne ve diğer yetkililerden "yazılı olarak özür dilemelerini" talep etmişti.