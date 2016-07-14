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Politika

İç tüzük komisyonu ilk toplantısını bitirdi; AKP, muhalefetin taleplerini Binali Yıldırım’a götürecek

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kazanılmış haklardan geri atmalarının mümkün olmadığı mesajını verdi

14 Temmuz 2016 18:35

AKP’nin uzlaşmak için masaya oturduğu ilk iç tüzük toplantısında muhalefet genel hatlarıyla taleplerini sıraladı.

AKP’nin,  Başbakan Binali Yıldırım ve yetkili kurula götüreceği  taleplerden sonra ikinci toplantı  gelecek hafta pazartesi günü yapılacak.

Toplantıda,  muhalefet temel yasa ve torba yasa sorununa dikkat çekti,  Meclis TV’nin kesintisiz yayını ortak talep oldu. Genel hatlarla taleplerin sıralandığı toplantıda,  CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kazanılmış haklardan geri atmalarının mümkün olmadığı mesajını verdi. 

Grup önerileri, konuşma süreleri,  kanun tasarı ve tekliflerini görüşülmesi ve Genel Görüşme açılması masaya yatırıldı. CHP, HDP yazılı soru önergelere bakanların yanıt vermemesi ve soruların tam karşılığında yanıt verilmemesini gündeme taşıdı.

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