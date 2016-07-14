İç tüzük komisyonu ilk toplantısını bitirdi; AKP, muhalefetin taleplerini Binali Yıldırım’a götürecek

AKP’nin uzlaşmak için masaya oturduğu ilk iç tüzük toplantısında muhalefet genel hatlarıyla taleplerini sıraladı.

AKP’nin, Başbakan Binali Yıldırım ve yetkili kurula götüreceği taleplerden sonra ikinci toplantı gelecek hafta pazartesi günü yapılacak.

Toplantıda, muhalefet temel yasa ve torba yasa sorununa dikkat çekti, Meclis TV’nin kesintisiz yayını ortak talep oldu. Genel hatlarla taleplerin sıralandığı toplantıda, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kazanılmış haklardan geri atmalarının mümkün olmadığı mesajını verdi.

Grup önerileri, konuşma süreleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşülmesi ve Genel Görüşme açılması masaya yatırıldı. CHP, HDP yazılı soru önergelere bakanların yanıt vermemesi ve soruların tam karşılığında yanıt verilmemesini gündeme taşıdı.