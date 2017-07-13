İç Tüzük görüşmelerinde CHP’li Emir eski defterleri açınca, MHP’li Parsak ile polemik yaşandı

Anayasa Komisyonu İç Tüzük Alt Komisyonu’nun bugün saat 11.00’da başlayan toplantısının 5 saate yakın diliminde teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin de bu gece bitirilmesi planlanıyor. CHP anayasaya aykırılığın dışında hemen hemen madde üzerinde önerge verirken, HDP yalnızca anayasaya aykırılık iddiasıyla önerge verdi.

Bu arada AKP'nin ana komisyonda 3. maddede düzenlenen iç tüzük 37. maddede önerge vereceği belirtiliyor. AKP'nin bağımsız milletvekillerinin işlem yapamama hallerini düzenleyeceği ifade edildi.

Görüşmelerin bu gece bitirilmesi halinde teklif yarın TBMM Anayasa Komisyonu'na gönderilecek.

Görüşmelerde, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP’nin son dönemde AKP ile aynı çizgide bir politika benimsemesine dikkat çekerek 2 yıllık süreçte nelerin değiştiğini de sordu. Bunun üzerine Emir ile MHP‘li komisyon üyesi Mehmet Parsak arasında tartışma çıktı.

“AKP Sözcüleri kamuoyunu yanıltıyor”

CHP’li Emir, “AKP sözcüleri tarafından bu düzenlemedeki maddelerin daha önceki dönemlerde kurulan uzlaşma komisyonlarında bütün partiler arasında anlaşma sağlanan maddeler gibi lanse edildiğini ve kamuoyunun yanıltıldığını” söyledi.

“Kamer Genç’in fenerle girdiği Genel Kurul’da huzuru bozulmayan MHP’nin niye şimdi bozuluyor?”

İç Tüzük önergesiyle ikisi lehte, ikisi aleyhte olmak üzere dört üye toplam 40 dakika konuşurken TBMM Genel Kurulu’nda verilen gurup önerilerinde bu değişikliklerin toplam süresi 14 dakikaya indirilmesine tepki gösteren CHP’li Emir,”Rahmetli Kamer Genç, Deniz Feneri olayı patlamışken, elinde fenerle genel kurula geldiğinde huzuru bozulmayan MHP’nin şimdi niye huzuru bozuluyor’’ diye ekledi. Emir, huzur konusunun herkes için farklı olduğuna dikkat çekti.

Erkek: Teamül parlamento hukukunda çok önemlidir

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de, teklif üzerinde şunları söyledi:

"Teamül, parlamento hukukunda çok önemlidir. Grup önerileri hakkında 10 dakika konuşuyor olmak, sıradan bir konu değil. Bakınız KPSS sorularının çalınması, Soma, faili meçhuller, terör, yargı bağımsızlığı, çevre sorunları, tarım gibi çok sayıda konuyu grup önerileriyle getirdik ve iktidar ile diğer partilerin ne düşündüğünü öğrendik. Şimdi bunu önerge sahibi için 5, diğer partiler için 3 dakikaya indirmek ifade özgürlüğüne, bizlere oy vermiş yurttaşların temsiliyetine engeldir."

18 maddelik iç tüzük teklifinin bu gece bitirilmesi planlanıyor. Bugün kabul edilen maddeler şöyle:

MADDE 1- 5/3/1973 tarihli ve 584 karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama

MADDE 3- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır.

Andiçme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olur.

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçerler.

Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler.

Milletvekilleri andiçerek göreve başlarlar. Andiçmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamazlar.”

MADDE 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş bildiremezse, Meclis Başkanı veya siyasi parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin gündemindeki Başkanlığın sunuşlarında yer alır. Danışma Kurulu önerileri görüşmesiz oylanır. Grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili beş dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilir. Açıklamanın ardından diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilir. Danışma Kurulu ve grup önerileri konusunda Genel Kurulda işaret oyuyla karar verilir.”

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