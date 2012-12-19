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İç tüzük değişikliklerinde kararlar oy birliği ile alınacak

Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile eşgüdümlü yürütülecek. Nisan ayına kadar çalışmaların bitirilmesi hedeflendi. Ancak, bu sürede tamamlanmazsa Haziran ayına kadar uzatılabilecek

19 Aralık 2012 21:56

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in çağrısıyla 4 partiden 2’şer temsilcinin katılımıyla oluşturulan  iç tüzük komisyonu ilk toplantısında yol haritasını  belirledi. Buna göre, kararlar oybirliğiyle alınacak. Her partiden tek milletvekilinin katılması yeterli olacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile eşgüdümlü yürütülecek.  Nisan ayına kadar çalışmaların bitirilmesi hedeflendi. Ancak, bu sürede  tamamlanmazsa Haziran ayına kadar uzatılabilecek. Toplantının ilk gününde uzlaşmazlık görüntüsü vermek istemeyen 4 siyasi parti, karşılıklı iyiniyetli önerilerini sıraladı. MHP’li Nevzat korkmaz,  “ Yeni bir sayfa açalım” dedi.  CHP’li üyeler geçen yıl AKP’nin getirdiği ve Genel Kurul’da görüşmeleri aşamasında kürsü işgaline neden olan içtüzük değişiklik teklifinin geri çekilmesini istedi. Buna sıcak bakmayan AKP’li üyeler, ikinci toplantının yapılacağı 9 Ocak tarihine kadar kendi içlerinde bu konuyu değerlendireceklerini söyledi.

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