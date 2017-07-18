İç tüzük değişikliği için 4 madde kabul edildi: Yemin etmeyen milletvekili sayılmayacak

TBMM Anayasa Komisyonu’nda 18 Maddelik iç tüzük değişiklik teklifine ilişkin görüşmeler sürüyor. Dün yapılan 17 saatlik toplantıda değişiklik teklifinin 4 maddesi kabul edildi. Mevcut iç tüzük de ‘İlk toplantı ve and içme’ maddesi başlığı ve içreğiyle değiştirildi. Komisyonda kabul edilen “ İlk toplantı, ant içme ve göreve başlama” olarak düzenlemeye göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecekler. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içecekler. Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

CHP: Milletvekilliğinin başlaması da ant içmeye indirgenmemelidir

CHP ve HDP ‘İlk toplantı, ant içme ve göreve başlama’ maddesiyle ilgili ayrı ayrı önerge verdi. CHP; teklifte yer alan son fıkranın madde metninde çıkarılmasını talep etti. CHP, önergesinde, “Öncelikle belirtmek gerekir ki hiçbir milletvekili kendi iradesiyle ant içmekten imtina etmemelidir. Yalnız, milletvekilliğinin başlaması da buna indirgenmemelidir. Çünkü bir milletvekili, seçimlerden sonra mazbatasını almasıyla milletvekilliği görevine başlar. Yasama dokunulmazlığı, yolluk ve ödenek gibi hakları da edinir. Ant içme ise bu anlamda şekli bir şarttır.

HDP: 1. Medde teklif metninden çıkarılmalı

HDP önergesinde iç tüzük teklifinin 1. Maddesinin teklif metninden çıkarılmasını istedi. Önerge gerekçesi şöyle:

“ Yapılan düzenleme ile iki hususta değişikliğe gidilmiştir. İlki YSK'nın kesin seçim sonuçlarının TRT kanallarında yayınlamasını takip eden beşinci gün saat 15:00'te açılmasını öngören düzenleme olup YSK'nın şekli belirtilmeyen ilanını takip eden üçüncü gün saat 14:00'te açılmasını öngörmektedir. Maddede YSK'nın seçim ilanını nasıl yapacağı belirtilmemiştir.

YSK'nın öndeki süreçlerde yaptığı gayri resmi açıklamaların kamuoyunda önemli tartışmalara sebebiyet verdiğinden hareketle, bu düzenlemenin nasıl yapılacağının tanımlanmaması bu kaygıyı derinleştirecektir. İkinci değişiklik ise madde metnine yapılan ekleme ile "TBMM Başkanlık Divanınca geçerli bir mazereti olduğu kabul edilenler dışında yemin etmeyenler yeminden imtina etmiş sayılırlar. Böylece milletvekilliği statüsünün istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır” şeklindedir. 1982 Anayasası, darbeci bir cunta tarafından hazırlanmış olup içeriğindeki antidemokratik maddeler ve tamamına egemen olan antidemokratik ruh bir yana, dil bakımından da feci bir metindir. Milletvekili yemini, belki de Anayasa'nın en kötü kaleme alınmış bölümlerinin başında gelmekte olup, yemin metninin kendisini tartışma konusu yapmadan, bununla ilgili Anayasa'da bir değişiklik yapılmadan, böyle bir fırsat varken İç tüzükte böyle bir değişiklik yapılmasını hem siyasi tutarlılık hem demokratik ilkeler açısından yerinde bulmayıp yanlış buluyoruz. Ayrıca mazeret konusunda Başkanlık divanına tanınan takdir yetkisiyle birlikte getirilen usule aykırı yemin edenlerin ve etmekten imtina edenlerin milletvekilliği haklarından imtina etmiş sayılacakları öngörülmektedir. Oysaki halkın iradesi Başkanlık Divanının yetkisinin çok üstündedir. Bir milletvekili bu yetkiyi halktan almıştır. Ayrıca milletvekillerinin haklarından imtina edilmesi ile ilgili maddenin dayatılması Anayasa’ya tamamıyla aykırıdır”.

Görüşmelerin devam ettiği Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen4 madde şöyle:

Meclis Genel Kurulu Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 21:00'e kadar çalışacak.

Meclis televizyonu bu süre içinde kesintisiz yayın yapacak.

Grup önerilerinin görüşülme süresi kısaltılacak.

Mevcut durumda grup önerileri üzerinde 10'ar dakika konuşuluyor. Teklife göre, öneriyi getiren partiye 5 dakika, diğer parti gruplarına 3'er dakika süre verilecek.