-İç savaşın "müzesi" MİSRATA (A.A) - 23.10.2011 - İç savaşın en çetin çatışmalarından birinin yaşandığı Misrata'da, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin kullandığı silahların sergilendiği açık hava müzesi, şehrin yıkımının tanıklığını yapıyor. Savaşta neredeyse yerle bir ettikleri Trablus caddesindeki binaların hemen önünde sergilenen tanklar, toplar, roketler ve pek çok mühimmat artık Misratalıların bir anıya sahip olmak için kullandığı objeler. Her yaştan Misratalı açık hava müzesini ziyaret ediyor, tankların üzerinde fotoğraf çektiriyor, içleri boşaltılmış mühimmatı eline alıp inceliyor. Yeni Libya Milli Marşı'nın çalındığı müzede, üzerinde Kaddafi'nin, "Nasıl kaçacağım bu devrimden?" yazılı ve arkasında yumruklar olduğu halde koşarken tasvir edildiği bir resim de yer alıyor. Müzede, geçen Pazar yıkılan, Kaddafi'nin Trablus'taki karargahı Babül Aziziye'den getirilen iki heykel de sergileniyor. Kartal figürünün yer aldığı heykelin pençelerinde Kaddafi'nin bir kuklası bulunuyor. ABD'nin 1986'daki Libya bombardımanının ardından yapılan diğer heykelde ise bir elin içinde parçalanmış uçak figürü bulunuyor.