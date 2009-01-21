'İç saha maçları önemli'

Fenerbahçe Ülker’in milli basketbolcusu Ömer Onan, Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Onan, grupta sahalarında taraftarlarının önünde yapacakları 3 maçı da kazanmayı planladıklarını belirterek, ''Bunun için kazanma atmosferini oluşturmamız gerekiyor. Sonrasında defansımıza dikkat etmeliyiz. Kolay sayı bulma konusunda da zamanlamayı iyi ayarlamalıyız. Grubumuzdan çıkacak takımın Dörtlü Final'de yüzde yüz şansı olduğuna inanıyorum. Ayrıca ikinciliği elde edecek ekip de aynı hedef konusunda yüzde 75 şansa sahip olacak. Rakiplerimizden korkmuyoruz. Agresif ve atak oyunumuzu göstereceğiz'' dedi.



İkinci turdaki, en zorlu grubun (H) Grubu olduğunu savunan tecrübeli oyuncu, ''Zor grup, çünkü biz de bu grubun içindeyiz. Grupta bulunan Fenerbahçe Ülker, CSKA Moskova ve Montepaschi Siena savunmada tüm enerjilerini harcayan takımlar. Gruptaki bu ekipler kazanmak için rakiplerini düşük sayılarda tutmaya çalışıyor. CSKA Moskova ve Montepaschi Siena, bütün oyuncularıyla sayı bulan ekipler. Yıldız oyunculara sahipler. Ancak en büyük güçleri takım olarak savunmayı ve hücumu iyi yapmalarıdır'' diye konuştu.



Hedefleri doğrultusunda yaptıkları mücadele sırasında sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden yıldız oyuncu, ''Saha içindeki mücadelemizin yanı sıra saha dışında da mücadelemiz oldu. Saha içinde rakiplerimizle mücadele ederken, saha dışında da sakatlıklarla uğraştık. Türkiye'de şampiyonluk unvanını korumak istiyoruz. Ayrıca Türkiye Kupası'nı kazanmayı amaçlıyoruz. Tabii ki en önemli hedefimiz Berlin'deki Dörtlü Final'e katılmak. Sakatlıklar sırasında iyi işler yaptık. 2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Eleme Grubu maçları sırasında ben, Semih Erden ve Ömer Aşık sakatlandı. Semih ile birlikte Avrupa Ligi'nin ortalarında forma giymeye başladık. Ömer Aşık ise henüz aramıza katılmadı. Bir ay içinde katılmasını umuyorum. Giricek'in sakatlığını da unutmamak lazım. Kendisi ikinci tur maçlarında aramızda olacak. Giricek'in dönmesiyle birlikte daha iyi işler yapacağız. Başaracağımıza inanıyorum. Genç oyuncularla yeni katılanlar, tecrübeli oyuncularla iyi uyum sağladı. Vidmar, Oğuz Savaş ve Preldzic çok katkıda bulundu. Green ve Smith de takım konseptine çabuk alıştılar. Ayrıca Mirsad ile Mrsic'i de unutmamak lazım. Bütün bu oyuncular, sakatların yokluğunda ellerinden geleni yaptılar'' dedi.



Genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir kimya yakaladıklarını kaydeden Ömer Onan, ''İki yılda oluşturulan bu anlayış sayesinde Türkiye'de şampiyonluğa ulaştık ve geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldik'' diye konuştu.



Efes Pilsen'de oynadığı dönemlerde savunmadaki yetenekleriyle ünlendiğini dile getiren yıldız oyuncu, ''Ancak şu anda hücumda ve savunmada olmak üzere oyunu iki yönlü oynuyorum. Bu da beni rahatlatıyor ve sahanın bütününde oynamam için motive ediyor. Ayrıca az seyirciye göre 12 bin taraftarın önünde oynamak bizi daha farklı etkiliyor. Mirsad ve Mrsic gibi hırslı oyuncular böyle atmosferlerde performanslarını daha yukarı çekerler. Son 4-5 sezonda oynadığım basketboldan memnunum'' dedi.



Solomon'un yerine alınan Devin Smith'in iyi bir takım oyuncusu olduğunu vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, ''Oyun kurucu pozisyonunda büyük değişim oldu. Marques Green farklı özellikleri olan, beraber oynamaktan keyif aldığım bir oyuncu. Green ile aynı takımda olduğum için mutluyum. Koşmaya başladığım anda bana topu atması gerektiğini biliyor. Ayrıca Green uzun oyunculara da topu geçirme zamanını iyi biliyor. Böylece yedi sekiz oyuncunun skora katkı yapması ortaya çıkıyor. Bu da yenilmemizi zorlaştırıyor. Basketbol fenomeni olan Giricek'in ise ikinci turda bize büyük yardımları olacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu.



Gelecek konusunda düşüncelerini açıklayan Ömer Onan, ''Fenerbahçe Ülker'in yakın gelecekte Avrupa Ligi'nin tepesinde olacağına inanıyorum. Bunu söylüyorum, çünkü uyumlu bir takımız ve başımızda mükemmel bir antrenör olan Bogdan Tanjevic var. Ligdeki 4-5 takım bize göre daha büyük bütçeye sahip. Ancak bu ekipleri yakalayacağımızı ve 2010 ya da 2011'de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda 2010 yılında yeni salonumuza kavuşacağız. Bir gün Dörtlü Final'in bu salonda organize edileceğini ve taraftarlarımızın önünde şampiyon olacağımızı umuyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.