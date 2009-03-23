İç pazarda satıldı, dış pazarda yüzde 52 düştü

Ocak-şubat aylarını yüzde 56'lık ihracat düşüşüyle kapatan otomotiv sektörünün ihracatı, 1-19 Mart döneminde de yüzde 52,3 oranında geriledi.



Özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimiyle iç pazarda satışlarını artırırken, ocak ve şubat aylarını yüzde 56'lık ihracat düşüşüyle kapatan otomotiv sektörünün yüzü, dış pazarlarda mart ayının ilk yarısında da gülmedi. Sektörün ihracatı, 1-19 Mart döneminde yüzde 52,3 oranında geriledi.



Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, otomotiv sektörü 1-19 Mart döneminde, 5 kıtada toplam 123 ülke ile 11 serbest bölgeye ihracat yaptı.



Sektörün bu dönemde ulaştığı 123 ülkeden sadece 39'unda, serbest bölgelerden ise 2'sinde ihracat artışı görülebildi.



Otomotiv ihracatının ezici çoğunluğunun yapıldığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüksek oranlı ihracat düşüşleri dikkati çekti.



1-19 Mart döneminde, Belçika ve Slovenya dışındaki tüm AB ülkelerinde eksi görünüme dönen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 38,9-99,6 aralığında düşüş gösterdi.



AB üyesi 26 ülkeye, bu yılın 1-19 Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracat ve değişim oranları ise şöyle:



Ülke / İhracat (Bin dolar) / Değişim (Yüzde)



İtalya / 91.589 / -38,9

Almanya / 86.203 / -53,2

Fransa / 81.379 / -42,6

İngiltere / 43.256 / -48,3

Belçika / 35.971 / 43,5

Slovenya / 28.309 / 6,3

Polonya / 18.643 / -52,7

İspanya / 16.810 / -78,6

Hollanda / 14.823 / -82,6

Romanya / 14.470 / -76,3

İsveç / 6.531 / -38,8

Avusturya / 4.734 / -76,8

Portekiz / 4.354 / -46,7

Çek Cumhuriyeti / 4.057 / -61,6

Yunanistan / 3.462 / -77,7

Slovakya / 2.021 / -72,9

Finlandiya / 1.713 / -80,9

Bulgaristan / 1.339 / -90,7

Macaristan / 1.190 / -79,5

Danimarka / 569 / -80,0

İrlanda / 252 / -96,7

Lüksemburg / 249 / -76,2

Letonya / 141 / -65,1

Litvanya / 93 / -99,1

Estonya / 56 / -95,5

Malta / 54 / -99,6

