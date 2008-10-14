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Sağlık

İç hastalıkları uzmanları Antalya’da toplanıyor

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim arasında Antalya'da yapılacak.

14 Ekim 2008 03:00

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim arasında Antalya'da yapılacak.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince Su Sesi Resort Hotel'de düzenlenecek kongrede, 120 bilim adamı konuşma yapacak, çok sayıda ulusal bildiri tartışılacak, konferans ve paneller düzenlenecek.

Yaklaşık 3 bin katılımcının beklendiği kongrede, "Vitaminlerin Yaşamımızdaki Yeri" , "Gebelikte İlaç Kullanımı", "Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları", "Yaşlıda Bilinç Değişikliği", "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yöntemleri" gibi çeşitli konular ele alınacak, yeni tedavi yöntemleri tartışılacak.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İhsan Ertenli, Türkiye'de yaklaşık 7-8 bin iç hastalıkları uzmanı bulunduğunu söyledi.

Kongrenin, iç hastalıklarının tüm yan dallarını kapsadığını belirten Ertenli, "Kongrede, hekimlerimiz bir araya gelerek alandaki bilgi birikimlerini güncelleme fırsatı buluyor. Alanlarındaki diğer uzmanlarla birlikte tedavi yöntemleri ve koruyucu hekimliğe yönelik uygulamaları tartışabiliyor, eksiklikleri belirleyebiliyorlar" dedi.

Ertenli, kongre süresince İç Hastalıkları ve Gebelik Kursu ile Hemşirelik Bilimsel Programı da düzenleneceğini kaydetti.

(AA)

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