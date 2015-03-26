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İç Güvenlik Paketi yeniden Meclis'te

Meclis'te iktidar ile muhalefet arasında büyük tartışmalara neden olan iç güvenlik paketi bugün tekrar TBMM Genel Kurulu'na gelecek

26 Mart 2015 09:17

Meclis’te büyük tartışmaları neden olan ‘İç Güvenlik Paketi’nin komisyona iade edilen maddeleri yeniden Meclis gündemine getiriliyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "İç Güvenlik Paketi'nin kalan maddelerini yarın Genel Kurul'a getireceğiz" diye konuştu.132 maddelik İç Güvenlik tasarısının 67 maddesi Genel Kurulda kabul edilmişti.

İç Güvenlik Paketi'nin Genel Kurul'da üç hafta devam eden görüşmeleri sırasında CHP, MHP ve HDP iç tüzüğünün tüm hükümlerini tasarıya karşı kullanınca oturum kilitlenmiş, bunun üzerine, AKP, tasarının 68. Maddeden 130 maddeye kadar olan bölümlerini paketten düşürme kararı almıştı. 63 madde paketten düşürülerek komisyondan geçti. Böylece tasarının sadece yürütme ve yürürlük maddeleri kaldı.

2 maddenin kabul edilmesi halinde iç güvenlik paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gönderilecek. Saray’ın onaylamasının ardından ise yasa Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek. İç Güvenlik Paketi’ne başta HDP olmak üzere muhalefet büyük tepki göstermişti. Yasa teklifi TBMM’de görüşülürken AKP paketin 63 maddesini komisyona geri çekmişti. 

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