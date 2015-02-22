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İç Güvenlik Paketi görüşmeleri ertelendi

TBMM'de sert tartışmalara sahne olan iç güvenlik paketi görüşmeleri yarına ertelendi

22 Şubat 2015 17:01

İç Güvenlik Paketi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu saat 05.00'e kadar süren ve paketin en tartışmalı düzenlemelerini içeren 10 maddesinin kabul edildiği olaylı oturumunun arkasından bugün toplanamadı. Görüşmeler yarın saat 14.00'e ertelendi.

Genel Kurul, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında açıldı.

Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, Bahçekapılı, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Genel Kurul'da bugün saat 05.00'e kadar süren görüşmelerde İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin tasarının ilk 10 maddesi kabul edilmişti.

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