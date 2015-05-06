İç göç rekor düzeye ulaştı



Merkezi Cenevre'de bulunan Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) raporuna göre 2014 yılında iç savaş ve şiddet nedeniyle evlerini terk edip, yaşadıkları ülke içinde başka bir bölgeye yerleşmek zorunda kalanların sayısı bir yıl öncekine oranla yüzde 14 artış gösterdi. Sadece Irak'ta yerinden edilenlerin sayısı iki milyonun üzerinde.

"Bunlar bir kuşağı etkileyen çok elim rakamlar ve suçsuz sivilleri korumak konusunda ne denli başarısız olduğumuzu ortaya koyuyor" diyen IDMC başkanı Jan Egeland, "Bunun başlıca nedeni ise kapalı sınırlar" şeklinde konuştu. Egeland "uluslararası toplumun zayıfları koruma konusunda verdiği sözü tutamadığını ya da tutmak istemediğini" ifade etti.

Geçen yıl ülke içi göçe zorlananların yüzde 60'ı Irak, Güney Sudan, Suriye, Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya'da yaşıyor. Irak'ta 2 milyon 200 bin kişi IŞİD nedeniyle yerinden yurdundan oldu. 2014 yılında bir milyon kişinin daha eklenmesiyle Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 7 milyon 600 bine yükseldi. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 40'ını oluşturuyor. Nijerya'da on binler Boko Haram şiddetinden kaçıyor. Ukrayna'da ise hükümet güçleri ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar nedeniyle 645 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Egeland yılbaşından bu yana bu rakamın 1 milyon 200 bine çıktığını kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) söz konusu soruna çözüm bulunmaması halinde bu kişilerin yurtdışına kaçış yolları arayacağına dikkat çekiyor.