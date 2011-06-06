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Dünya

İç çamaşırı mağazalarında erkeklerin çalışması yasaklandı

Suudi Arabistan Kralı Abdullah, iç çamaşırı mağazalarında erkeklerin çalışmasını yasakladı.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah, iç çamaşırı mağazalarında erkeklerin çalışmasını yasakladı.

Resmi SPA ajansının haberinde, Kral'ın iç çamaşırı mağazalarında sadece kadınların çalışmasını öngören bir kararname yayımladığı belirtildi.

Kararnamenin ülkedeki kadınların işsizlik oranının azaltılması çerçevesinde çıkarıldığı kaydedildi.

Suudi kadınları, erkeklerin çalıştığı bu türden mağazalardan alışveriş yaparken kendilerini rahat hissetmemekten uzun süredir şikayet ediyordu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "Bu Utanç Yeter" kampanyasını başlatan Fatima Geyrab da kararı memnuniyetle karşılayarak, kararın 6 bin dolayında kadına iş imkanı vereceğini belirtti.

Suudi Arabistan'da kadınların işsizlik oranının yüzde 30 civarında olduğu tahmin ediliyor.



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