İç Anadolu bölgesinin tansiyonu yüksek

Türkiye'de, her 3 yetişkinden birinde rastlanan yüksek tansiyon (hipertansiyon) rahatsızlığının en çok İç Anadolu, en az ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldüğü bildirildi.



Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ülver Derici, yaptığı açıklamada, önemli bir halk sağlığı problemi olan hipertansiyondan, toplumun büyük kısmının etkilendiğini belirtti.



Derici, aşırı tuzlu beslenme, ayak üstü yemek yenen yerlerdeki tuz ve kolesterol oranı yüksek gıdalarla beslenme, lifli gıda tüketiminin giderek azalması, hareketsizlik, spor yapmamak, artan kilolar ve şeker hastalığı saptananların oranının artması gibi nedenlerle, hipertansiyonun görülme oranının da gittikçe arttığını vurguladı.



Hipertansiyonun başlı başına bir hastalık olabileceği gibi başka hastalıklara eşlik edebileceğini belirten Derici, hastalığın baş-ense ağrısı, kulaklarda çınlama, kafada dolgunluk hissi, çarpıntı, kendini kötü hissetme, görme bozukluğu gibi şikâyetler yaratabileceği gibi hiçbir yakınma yaratmaksızın da kendini gösterebileceğini anlattı.



Derici, tedavi edilmeyen hipertansiyonun, kalp büyümesi, krizi ve yetmezliği, beyin içi damarlarda tıkanma ve kanamaya bağlı felç, körlük, böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkati çekerek, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizdeki her 4 ölümden birinin nedeni hipertansiyondur. Dünya geneline baktığımızda ise hipertansiyon her yıl 7,6 milyon kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyetine yol açmaktadır" diye konuştu.



Dernek olarak yaptıkları çalışmada, 18 yaşın üzerindeki her 3 erişkinden birinde hipertansiyon bulunduğunu tespit ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Ülver Derici, yaş ilerledikçe hipertansiyon görülme oranının belirgin olarak arttığını dile getirdi.



İç Anadolu'nun, hipertansiyonun en çok görüldüğü bölge olduğunu belirten Derici, "bu bölgeyi, Marmara ve Karadeniz bölgeleri takip ediyor. Hastalığın en az görüldüğü bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi" dedi.



Derici, kadınlarda hipertansiyon oranının erkeklere göre daha yüksek olduğunu, beden kitle indeksi arttıkça da hipertansiyonun görülme oranının da paralel şekilde arttığını ifade etti.



Tedavi için yaşam tarzı değişikliği



Hipertansiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğine işaret eden Derici, ilaç kullanımını hastayı takip eden hekimin gerektiği zaman tedaviye ekleyeceğini, ancak ilaç tedavisinden önce hastaların yaşam tarzlarını değiştirecek önlemleri alması gerektiğini vurguladı:



Derici, bu önlemleri, "sigaranın kullanımına son verilmesi, kilo verilmesi ve kilonun korunması, aşırı alkol tüketiminin azaltılması, fiziksel egzersiz yapılması, tuz alımının kısıtlanması, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve doymuş/total yağ tüketiminin azaltılması" olarak sıraladı.



