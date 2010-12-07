-İBRİÇİÇ CİM BOM'A MI GELİYOR? SARAYBOSNA (A.A) - 07.12.2010 - Bosna-Hersek ve Hırvatistan medyası, Hırvatistan süper lig takımı Hajduk Split'in formasını giyen Boşnak forvet oyuncu Seniyad İbriçiç'in Galatasaray'a transfer olacağını yazdı. Bosna-Hersek Federasyonu'nun haber ajansı Fena, günlük gazete ''Dnevni Avaz'' ve ülkenin önemli haber sitesi ''Sarajevo-X''in yanı sıra Hırvat basınının verdiği heberlerde, Boşnak futbolcu Seniyad İbriçiç'in Galatasaray'a transfer olacağı ve yıllık 1 milyon avro kazanacağı öne sürüldü. Haberlerde, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilen İbriçiç'in başarılarına da yer verildi. Orta saha ve forvet mevkilerinde oynayan, 25 yaşındaki Seniyad İbriçiç, geçen yıl Hajduk Split'te 17 gol attı. Bosna Hersek (A) Milli Takımı'nda da 23 maçta forma giyen İbriçiç, bu maçlarda 4 gole imza attı. Bosna-Hersek'in batısındaki Sanski Most kentinin Podgrmeç takımında futbol hayatına başlayan İbriçiç, daha sonra Hırvatistan'ın Zagreb takımına transfer oldu. İbriçiç, burada eski Yugoslavya'nın en iyi teknik direktörü Miroslav Çiro Blajeviç'in en gözde oyuncularından biri oldu. 2008'de Hajduk Split'e transfer olan İbriçiç, bu takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olarak dikkati çekti.