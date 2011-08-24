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Spor

İbre yeniden Basser'e yöneldi BURSA (A.A)

24 Ağustos 2011 05:22

-İbre yeniden Basser'e yöneldi BURSA (A.A) - 24.08.2011 - Bursaspor'un Sercan Yıldırım ve Volkan Şen ile birlikte kendisinden kulüp bulması istenen ve bu gelişme üzerine Mersin İdmanyurdu ile büyük ölçüde anlaşan İbrahim Kaş'ın yerine savunmanın sağ kanadı için Fransız ekibi AS Nancy'in Faslı oyuncusu Micheal Chretian Basser'i yeniden gündemine aldı. Alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht takımı ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından sağ kanattaki aksamaya çare arayan yeşil-beyazlı yönetim, Basser'in transferi için Nancy kulübü yetkilileriyle yeniden temasa geçti. Basser'in transferi için eski takım arkadaşı Alfread N'Diaye'yi de devreye sokan Bursaspor yönetimi, 27 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu yeşil-beyazlı renklere bağlamak için temaslarını yoğunlaştırdı. Bursaspor yöneticisi Erkan Kamat'ın Basser'in transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başladığı, yeşil-beyazlı kulübün Faslı oyuncunun transferi konusunda önemli mesafe katettiği gelen bilgiler arasında.

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