-İBRE 283'Ü GÖRDÜ ANKARA (A.A) - 29.05.2011 - Ankara-Konya Hızlı Tren hattında dün akşam yapılan deneme sürüşünde Piri Reis test treni, saatte 283 kilometre hıza ulaştı. Yolcu taşımacılığına başlanabilmesi için hızlı trende kesintisiz iletişimi sağlayan yazılımın tamamlanması bekleniyor. Yapım çalışmaları tamamlanan Ankara-Konya hızlı tren hattında yolcu taşımacılığına yönelik deneme sürüşleri devam ediyor. Piri Reis treniyle Ankara-Konya arasında dün akşam yapılan deneme sürüşlerine Ulaştırma Bakanı Habib Soluk ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da katıldı. Saatte 300 kilometre hıza uygun hatta hız göstergesi 283 kilometreye çıktı. Deneme sürüşüne Konya'dan katılan Ulaştırma Bakanı Soluk, ''Bir elin veya iki elin parmakları kadar sayılı bir süreçte vatandaşlarımız Ankara-Konya arasında 1 saat 15 dakikada seyahat edebilecekler. Eskişehir-Afyonkarahisar üzerinden 612 kilometre yolu 10,5 saatte geliyordunuz ama şimdi bu artık tarih oldu. Bu hatta 250 kilometre hızla çalışma sertifikamızı aldık. Ankara-Konya hızlı tren altyapısı 300 kilometre sürate göre inşa edilmiştir. 300 kilometrelik tren setlerimiz geldiğinde bu güzergahta demek ki 1 saatin altında bir sürede ulaşım sağlanacak'' diye konuştu. Test sürüşlerinin artık sonuna gelindiğini kaydeden Soluk, yol güzergahında görevliler arasında kesintisiz iletişimi sağlayan ve makinisti olası tehlikelere karşı uyaran yazılımla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu çalışma tamamlandığında hızlı trenin yolcu taşımaya başlayacağını kaydetti. Soluk, ''H aberleşme sisteminde Polatlı-Konya güzergahında muhtelif aralıklarla eğer iki trenimiz gidiyor ise herhangi bir sorun yok. Ancak yarımşar saat aralıklarla sefere başladığımızda işte o haberleşme sisteminin o zaman önemi ortaya çıkıyor. Yazılım çalışması 3-5 gün sürebilir ama 10 günün ötesi yok. Yazılımın dışında sıkıntımız kalmadı'' dedi. -1 MİLYAR TL'YE MALOLDU- TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da Piri Reis test treninde seyahat sırasında yaklaşık 75 ayrı ölçüm yapıldığını ve bu doğrultuda hattın seferlere hazırlandığını belirtti. ''Bu hattın bizim açımızdan çok özellikleri var'' diyen Karaman, Ankara-Konya arasının dünyada en hızlı ve en ucuza maledilen hızlı tren altyapısı olduğunu ve Türk firmalarının ilk kez bir yüksek hızlı tren hattı inşa ettiğini vurguladı. Karaman, 212 kilometrelik Ankara-Konya hattının Polatlı-Konya bölümünan 1 milyar TL'ye malolduğunu sözlerine ekledi.