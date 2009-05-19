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Spor

Ibrahimovic'in kaderi Inter'in elinde

19 Mayıs 2009 18:18


İsveçli golcünün menajeri Ibrahimovic’in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve "Inter satarsa Ibrahimovic gidebilir" dedi.

Ibrahimovic’in menajeri Mino Raiola, Inter izin vermezse golcü futbolcunun hiçbir yere gidemeyeceğini belirtti.

Golcü futbolcunun Inter’den ayrılacağına dair dedikodular neredeyse her gün basında yer alıyor. Inter başkanı Massimo Moratti de yaptığı açıklamada Ibrahimovic %90 kulüpte kalacağını belirtmişti. Ancak anlaşılan o ki geriye kalan %10 daha ilgi çekici olarak görülüyor.

Raiola Sportmediaset.it’ye yaptığı açıklamada, “Ibrahimovic uzun yıllar kalamayacağını belirttiğinde dürüst davrandı. Çünkü o değişikliklere ihtiyaç duyan bir futbolcu. Ayrıca pek çok takımda onunla ilgileniyor” dedi.

Raiola sözlerine, “Ibrahimovic ancak Inter onu satmaya karar verirse başka bir yere gidebilir” ifadelerini kullanarak son verdi.

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