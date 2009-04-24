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Spor

İbrahimoviç'in gözü İspanya'da

Inter'in İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimoviç, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2009 03:00


Inter'in İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimoviç, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İbrahimoviç, İtalya'da her türlü başarıyı yaşadığını, gelecekte kariyerini İspanya'da sürdürmek istediğini söyledi.

Zlatan İbrahimoviç, Inter'in en önemli isimlerinden biri... Golcü futbolcu, Milano ekibi ile Serie A'da üst üste 3. lig şampiyonluğuna yürüyor.

İbrahimoviç, Inter'de çok mutlu olduğunu söylese de, kariyerinde değişiklik yapma zamanının geldiği görüşünde... 27 yaşındaki başarılı futbolcu, "Her ne kadar Inter'de mutlu olsam da, kendimi başka bir takımda sınamak istiyorum. 5 yıldır İtalya'dayım ve artık değişikliğe ihtiyacım var" diye konuştu.

Inter ile İtalya'daki tüm kupaları kazandığını belirten İsveçli oyuncu, futbol yaşantısına gelecekte İspanya'da devam etmek istediğini de söyledi.

Juventus'taki eski çalıştırıcısı Fabio Capello'ya da övgüler yağdıran İbrahimoviç, Capello'nun kendisine küçük bir televizyonda saatlerce Van Basten'in gollerini izlettiğini ve bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi olduğunu ifade etti.

İbrahimoviç, 2001 yılında Malmö'den Ajax'a transferi sırasında, Arsenal'in kendisiyle ilgilenlendiğini de ilk kez açıkladı.

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