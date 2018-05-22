Ibrahimovic, VAR'a yakalandı; kırmızıyı gördü

Amerika Futbol Ligi'nde LA Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Montreal Impact karşılaşmasında rakip takım oyuncusu Michael Petrasso'nun ayağına basmasına çok sinirlendi ve Petrasso'nun kafasına vurdu. Pozisyon sonrası iki isim de yer kaldı. Daha sonra maçın hakemi Ismail Elfath, VAR sistemiyle görüntüleri inceledi ve Ibrahimovic'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan LA Galaxy 75. dakikada Ola Kamara'nın attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.