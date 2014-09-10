İbrahim Yıldız, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldı

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız görevinden ayrıldı. İbrahim Yıldız, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yolladığı veda mesajında “Gazetemizin bundan sonra da basındaki ayrıcalıklı konumunu, misyonunu koruyacağına ve bayrağı devralacak arkadaşımızın gazetemizi daha da ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne Murat Sabuncu getirilmiş, Ceyda Karan da Dış Haberler Müdürü olmuştu.

Aydın Engin, Özgür Mumcu ve Ahmet Şık da gazeteye katılan yeni isimler arasında yer almıştı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'ın görevinden ayrıldığı bugün gazetenin internet sitesi Cumhuriyet.com.tr'den açıklandı.

İbrahim Yıldız, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yolladığı veda mesajında şunları söyledi:

"Bu sizlere “Genel Yayın Yönetmeni” olarak seslendiğim son mesajım olacak.

Cumhuriyet gazetesindeki çalışma sürem 34 yılı doldurdu. Bunun son 21 yılı yazı işleri yöneticiliğinde geçti. Birlikte birçok sıkıntıyı göğüsledik. Mutlulukları paylaştık. Cumhuriyet gazetesinde çalışmanın zorlukları kadar, bir aile ve dayanışma havasını solumanın keyfini de sürdük.

Ama, bu kadar uzun bir süreden sonra artık veda zamanı. Bu veda gazetemle ve sizlerle ilişkinin kopuşu anlamında değil tabi ki. Yalnızca bir nöbet değişimi. Hepiniz gibi ben de yeni görevlendirilecek arkadaşımıza yardımcı olacağım. Gazetemizin bundan sonra da basındaki ayrıcalıklı konumunu, misyonunu koruyacağına ve bayrağı devralacak arkadaşımızın gazetemizi daha da ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum.

Görev sürem boyunca gösterdiğiniz dayanışma, yakınlık ve verdiğiniz katkılar için hepinize teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

İbrahim Yıldız

Genel Yayın Yönetmeni"