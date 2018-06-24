İbrahim Yattara, Trabzon'da oy kullandı

Trabzonspor'da 2003-2011 tarihlerinde forma giyen ve Türk vatandaşlığına geçen İbrahim Yattara, oyunu Trabzon'da kullandı.

Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çin Trabzon'da oy kullandı.

Bordo-mavili takımda 2003-2011 arasında forma giyen ve 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Üçüncü" soyadını alan İbrahim Yattara, oy kullanmak üzere Erdoğdu Bey Ortaokuluna geldi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Yattara, oyunu 2344 nolu sandıkta kullandı.

Yattara, yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirmek için dün gece Trabzon'a geldiğini söyledi.

Türk vatandaşı olduktan sonra ilk kez oy kullandığını ifade eden Yattara, "Ben Karadenizliyim, her zaman söylüyorum.Vatandaş olabilmek çok önemli, o nedenle uçağa atladım, geldim" dedi.

Yattara, hayatında ikinci kez sandık başına geldiğini belirterek, "Genç yaşta Gine'den ayrıldığım için orada sadece bir kez oy kullanmıştım. Türkiye'de de ilk kez oy kullandım, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir duygu, inşallah oy kullandığım parti seçimi kazanır." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye geldiği günden itibaren ülkede büyük gelişim ve farklılıklar gördüğüne dikkati çeken Yattara, "İnşallah bu değişim ve gelişim devam eder. Şehir ve ülke adına güzel şeyler gördüm. Umarım böyle devam eder ve büyük Türkiye oluruz." diye konuştu.

Yattara, hayatında ikinci kez sandık başına geldiğini belirterek, "Genç yaşta Gine'den ayrıldığım için orada sadece bir kez oy kullanmıştım. Türkiye'de de ilk kez oy kullandım, çok hoşuma gitti. Çok güzel bir duygu, inşallah oy kullandığım parti seçimi kazanır" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye geldiği günden itibaren ülkede büyük gelişim ve farklılıklar gördüğüne dikkati çeken Yattara, "İnşallah bu değişim ve gelişim devam eder. Şehir ve ülke adına güzel şeyler gördüm. Umarım böyle devam eder ve büyük Türkiye oluruz." diye konuştu.