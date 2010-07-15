İbrahim Üzülmez: Schuster nefes aldırmıyor

T24 - Beşiktaş'ın deneyimli kaptanı "deli" lakaplı İbrahim Üzülmez, çok iyi bir antreman temposu içinde çalıştıklarının ve teknik direktör Schuster'in kendilerine nefes aldırmadığını söyledi. Üzülmez, kendisine "deli" denmesine de kızmadığını, takımındaki ilk sezonunda hırslı ve mücadeleci oyunu nedeniyle taraftarın kendisine bu lakabı taktığını söyledi.



Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı İbrahim Üzülmez, taraftarların kendisine ''Deli'' lakabı takmalarından rahatsız olmadığını, aksine bunun kendisini daha fazla motive ettiğini söyledi.



Beşiktaş Kulübü'nün çocuklar için çıkardığı Yavru Kartal Dergisi'nin Temmuz ayı sayısında iki minik taraftarın sorularını yanıtlayan İbrahim, kendisine ''Deli'' denilmesine kızıp kızmadığı sorusuna, ''İnsanın akıllısına, deli derler. Böyle bir söz vardır. Herkes sanırım ne demek istediğimi anlamıştır. Bana 'deli' demelerine kızmıyorum. İlk geldiğim sezon, hırslı ve mücadeleci olmamdan dolayı taraftarımız bana bu lakabı taktı. Bu kesinlikle beni rahatsız etmiyor, aksine beni daha da fazla motive ediyor'' diye konuştu.





'Schuster nefes aldırmıyor'





Deneyimli futbolcu, yeni teknik direktör Bernd Schuster ile ilgili bir soruyu, ''Futbolcu olarak bakınca disiplinli olduğunu söyleyebilirim. İdmanlarda nefes aldırmıyor. Çok iyi bir antrenman temposu içerisinde çalışıyoruz. Kendisi çok iyi bir insan. İnşallah, onun katılımıyla Beşiktaş Camiası önümüzdeki dönüm çok iyi başarılar yaşar'' yanıtını verdi.





'Quaresma önemli bir transfer'





Yeni transfer Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'ya da değinen İbrahim, bu konuda şunları söyledi:



''Önemli bir oyuncu ve önemli bir transfer. Başkanımızın dediğine tamamen katılıyorum, Türkiye'nin bu güne kadar en önemli transferlerinden birisi. Quaresma, geçmişinde dünyanın önemli takımlarında oynamıştır. Önemli olan yeteneğini, bizim takımımızda da sergilemesidir. Biz kendisine bu konuda elimizden geldiği şekilde yardımcı olacağız, camiamız da olacaktır. İnşallah, onun da yetenekleri şampiyonluk yolunda bize önemli bir avantaj sağlayacaktır.''





'İyi bir Beşiktaşlıyım'





İbrahim Üzülmez, küçükken tuttuğu takımın sorulması üzerine de ''Ağabeyimin sayesinde çok iyi bir Beşiktaşlıydım. Kocaeli'nin köyünde yaşadığımız için Beşiktaş'ın maçlarını İstanbul'da seyredemiyorduk ama Kocaeli'ye geldiğinde kaçırmıyorduk. Küçük olduğumuz için bir şekilde büyüklerimizin yanına gidip, maçlara giriyorduk. Küçüklüğümden beri iyi bir Beşiktaşlıyım'' ifadelerini kullandı.





Kaptan olarak en zorlandığı maç





Kaptan olarak en çok zorlandığı maçın hangisi olduğu sorusuna İbrahim, ''Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2-1 yenildiğimiz Fenerbahçe maçını söyleyebilirim. Çünkü rakip takımda bizleri çok fazla tahrik eden oyuncular vardı. Dolayısıyla kendi arkadaşlarımı, kart görmemeleri konusunda uyarmak konusunda gerçekten zorlandığım maçlardan biriydi'' cevabını verdi.





