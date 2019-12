-İBRAHİM ÜZÜLMEZ: İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Beşiktaş Kaptanı İbrahim Üzülmez, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Portekiz'in Porto takımıyla yapacakları maçta, saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. İbrahim Üzülmez, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını, hedeflerinden birinin de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı olduğunu kaydetti. Son haftalarda ligde istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan İbrahim, şöyle konuştu: ''Yarın hırsımızı, mücadelemizi sahaya yansıtıp en iyi sonucu alacağımızı düşünüyorum. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde değerlendirip iyi bir sonuç almak istiyoruz. Sezon başından beri sakatlıklar konusunda en şanssız takımlardan biri biz olduk. En önemli oyuncularımız sakat. Bu nedenle zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Hocamız da bu nedenle sıkıntılı. Her şeye rağmen yarın görev alacak futbolcu arkadaşlarımızın bu eksikleri hissettirmeyeceğine inanıyorum. Maça gelen seyircilere iyi futbol izlettireceğiz.'' -''1 PUAN DA ÖNEMLİ''- Grupta Porto ve Beşiktaş'ın oynadıkları 2 maçı da kazandıklarını hatırlatan İbrahim, ''Beşiktaş her zaman sahaya kazanmak için çıkar. Rakibimiz çok önemli bir takım. Özellikle kontratağa iyi çıkıyorlar. Dikkatli olmalıyız. 6 puanımız var. Öncelikli kazanmak için çıkacağız. Ama kazanamıyorsanız da kaybetmemeniz lazım. Alacağımız bir puanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu. -GUTİ VE QUARESMA'NIN YOKLUĞU- Guti ve Quaresma'nın sakatlıkları nedeniyle Porto karşısında forma giyemeyecek olmalarının kendileri için dezavantaj olduğunu ifade eden İbrahim, şöyle devam etti: ''İki oyuncunun da sahada olması takıma güven veriyor. Önemli ve yetenekli oyuncular. Ama uzun bir maratonda sakatlıklar da olabiliyor. Bu oyuncuların olmadığı maçlara da kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Sezon başından bu yana iyi performans gösteriyorlar ve oyunlarının yanı sıra saha içinde liderlik de yapıyorlar. Onlar olmadığında da saha içinde iyi mücadele ederek eksikliklerini hissettirmememiz gerekiyor. Beklentimiz bir an önce bu iki oyuncunun da aramıza katılması.''