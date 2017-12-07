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Spor

İbrahim Üzülmez: "Transfer yapmak için transfer yapmam"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, devre arası yapılacak transferle ilgili açıklamalarda bulundu

07 Aralık 2017 13:29

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, devre arası yapılacak transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Üzülmez, \"Transfer yapmak için transfer yapmam, 7 transfer yerine 3 kaliteli oyuncu transfer edeceğiz\" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, devre arası transferinin her zaman zor olduğunu belirterek alacakları oyuncuların hedefleri doğrultusunda gelmesi gerektiğini söyledi. Üzülmez, \"Çünkü ne kadar zor maçlar oynadığımız ve hedeflerimiz biliniyor. Geçtiğimiz hafta 3-0’dan sonra rahat geçer dediğimiz maçta 2 gol yiyerek son dakikalarda öldük öldük dirildik. Buraya gelecek oyuncu bu bilinçle gelmeli. Transfer yapmak için transfer yapmam. Transfer yapmak için kimseyi almamamız gerekiyor. Kaliteli iyi oyuncu alınacak, 7 değil 3 oyuncu transfer ederiz. 3 olsun kaliteli olsun. İnşallah istediğimiz oyuncuları takıma katıp deve arasını iyi geçirip bu takım beklentilere ve hedeflere cevap verecek konuma gelecektir\" dedi.
Rizespor’un her zaman kazanmak için sahaya çıktığını ifade eden Üzülmez, \"İlk yarıda kalan 3 maçta hedefimiz 9 puan. Geçtiğimiz hafta kazanma adına ortaya konulan mücadele takdire şayandır. Oyunun birinci dakikasından son düdüğe kadar atabileceğin kadar atacaksın. Aynı ciddiyet içinde skor ne olursa olsun mücadele etmeliyiz\" ifadelerini kullandı. 

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