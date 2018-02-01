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Spor

İbrahim Üzülmez: "Transfer dönemi bitti artık lige odaklandık"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, transfer dönemini geride bıraktıklarını, artık tüm güçleri ve zihinleri ile lige odaklandıklarını söyledi

01 Şubat 2018 16:48

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, transfer dönemini geride bıraktıklarını, artık tüm güçleri ve zihinleri ile lige odaklandıklarını söyledi. 
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımdaki olumlu havanın herkes tarafından görüldüğünü belirterek tamamladıkları transferle birlikte lige odaklandıklarını söyledi. Üzülmez, \"Birlik ve beraberlik olmadan başarı olmaz. Bir takımın içerisinde sevgi ve saygı olmadan ancak anlık başarılar kazanılır. Bizim takım olarak sahadaki coşkumuza ve sevincimize bakarak çok fazla yol aldığımızı görebilirsiniz. Takımda herkesin bir görevi var. Oyuncularıma da bu görevlerini sürekli hatırlatıyorum. Yeni transferler yaptık. Kadromuz daha da güçlendi. Burada görevini layıkıyla yerine getiremeyen biri olduğu zaman bu hata camiaya mal oluyor. Bu düşünce üzerinden oyuncularımızla sık sık görüşüyorum görüşmeye de devam edeceğim\" dedi.
\"TAKIM OLGUSUNU ORTAYA KOYMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VARDI\"
Takım olgusunu oluşturmanın 1-2 haftada olabilecek bir iş olmadığını kaydeden Üzülmez, \"Benim sihirli bir değneğim yok. Hemen gelir gelmez sihirli değneği kullanıp maçları kazandıramam. Takım olgusunu ortaya koymak için zamana ihtiyacımız vardı. Devre arasını bu süreçte çok iyi geçirdik. Oynadığımız lig, her türlü sonuca açık zor bir lig. Kesinlikle küçümsenecek, azımsanacak bir lig değil ve bizde bu ligde hiçbir rakibimizi küçümsemeden emin adımlarla hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.
7 TRANSFER YAPILDI
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor yeni transferleri ile kadrosunu güçlendirdi. Demir Grup Sivasspor\'dan Galip Güzel, Osmanlıspor\'dan eski oyuncusu Koray Altınay, Gençlerbirliği\'nden Vedat Muriç\'e imza attıran yeşil-mavililer ardından genç kaleci Gürkan Hervenik\'le sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor, transferin bitimine az bir süre kala ise tecrübeli kaleci Kaya Tarakçı\'yı Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'dan, Turgut Doğan Şahin\'i Evkur Yeni Malatyaspor\'dan ve Abdullah Durak\'ı da Kasımpaşa\'dan transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.      

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