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Spor

İbrahim Toraman: Beşiktaş'a gol atarsam sevinmeyeceğim

Sivasspor'un futbolcusu İbrahim Toraman, ‘Beşiktaş'a karşı gol atmak isterim ama açıkçası söylemek gerekirse çok sevinmem’ dedi

18 Ekim 2014 16:18

Sivasspor'un, Beşiktaş'tan sezon başında 1 yıllığına kiraladığı İbrahim Toraman, eski takımına karşı pazar günü Beşiktaş'a karşı Sivasspor formasıyla sahada olacak. Toraman, "Uzun yıllar Beşiktaş formasını giydim ve kulübüme en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım ancak şimdi onlara rakip olacağım. Profesyonel hayatta bunlar var" diye konuştu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Toraman, "Çok değişik duygular içindeyim. İşimin gereği profesyonel olarak sahaya çıkıp Sivasspor formasıyla en iyi şekilde mücadele edeceğim. Elimden gelen en iyi performansı sergileyerek takımıma katkı sağlamaya çalışacağım. Sivasspor'a karşı Beşiktaş formasıyla elimden geleni en iyisini yapmışsam, Sivasspor formasıyla da aynı mücadeleyi göstereceğim. Takım olarak en üst düzey mücadeleyi göstererek maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız" dedi.

 

Daha önce Beşiktaş’a gol atmıştım’

 

Toraman, şöyle devam etti:  

"İnşallah, pozisyon bulursam gol atmak isterim. Açıkçası çok sevinmem. Uzun yıllar Beşiktaş forması giydim. Orası benim kalbimde olan bir yer, orası benim yuvam. Bunun yanı sıra işim gereği kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce Gaziantepspor'da oynarken Beşiktaş'a gol atmıştım."

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