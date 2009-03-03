İbrahim Toraman ameliyat olacak



Topuğundaki sorun nedeniyle ligin devre arasında tedavi olan İbrahim Toraman’ın acı çekmesine rağmen oynamaya devam ettiği, sezon sonunda ameliyat masasına yatacağı belirtildi.



Tecrübeli futbolcunun, iki topuğunda da bulunan problemler ve acıya rağmen sahaya çıkarak görevini yaptığı vurgulandı. Zaman zaman acılar içinde oynayan İbrahim Toraman’ın ligin son haftalarında veya ligin bitiminden sonra operasyon geçireceği bildirildi. Milli futbolcunun bu ameliyattan iki ay sonra topbaşı yapacağı öğrenildi.



Siyah - beyazlı oyuncunun takımın şampiyonluk yarışında olması nedeniyle şimdilik ameliyat olmayacağı sezon sonunda her iki ayağından da operasyon geçireceği vurgulandı. İbrahim Toraman’ın maçlarda oynamak için yaptığı fedakârlıklar karşısında Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin bu oyuncuya teşekkür ettiği bildirildi.



‘Yalnız bırakmam’



Böyle bir durumda takımını yalnız bırakamayacağını belirten İbrahim, “Bana ihtiyaç duyulan bir anda ameliyat olamam. Belki biraz zorlanıyorum ama bu sıkıntılar, alacağımız şampiyonlukla ortadan kalkacak. Maçların bitmesiyle hemen operasyon gerçekleşecek” diye konuştu.