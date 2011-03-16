-İBRAHİM TATLISES'TEN SEVİNDİRİCİ HABER İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, uğradığı silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in dün gece itibariyle kendi başına solunumunu sürdürebilir bir duruma geldiğini ve solunum cihazından tamamen ayrıldığını söyledi. Prof. Dr. Elmacı, hastane girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İbrahim Tatlıses'in bugün itibariyle daha iyi bir durumda olduğunu ifade etti. ''Dün gece itibariyle kendi başına solunumunu sürdürebilir bir duruma geldi, solunum cihazdan tamamen ayrıldı'' diyen Elmacı, Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: ''Bizim vermiş olduğumuz komutları alabiliyor. Sağ kol ve bacağını bizim uyarılarımızla kaldırıyor, elimizi sıkıyor, bizimle konuşabiliyor. Bu önemli bir gelişme bizim açımızdan. Yoğun bakımda tedavisi bir süre daha devam edecek. Aileye de dün ifade ettiğim gibi, işler iki ileri giderken bir geri gidebilir beyinle ilgili sorunlarda. Henüz hayati riski tamamen geçmiş değildir. Bulunduğumuz nokta çok daha iyi ve sevindirici bir noktadır. Bu anlamda tedavisine devam edeceğiz.'' Tatlıses'in vücudunun sol bölümünde problemin devam ettiğini belirten Elmacı, ''Bugün itibariyle bunu sorgulamıyoruz. Kendisinden de böyle bir istekte bulunmuyoruz. Çünkü bu kendisini strese sokabilecek bir şeydir. Dolayısıyla biz sadece sağın üstüne gidiyoruz. İleride bu yoğun bakımdan çıktıktan sonra solu sorgulamaya başlayacağız. Ona dönük ciddi bir fizyoterapi alacak. İnşallah onu da toparlayacak. Bize geldiğinde ameliyatı yaptığımız saatlerde hayati tehlikesi yüzde 80'lerdeyken şimdi yüzde 10'larda diyebiliriz. Biz kendisine 'Nasılsın' dediğimizde, 'İyiyim' diyor. Ayrıca 'Sağ kolunuzu kaldırın' dediğimizde kaldırıyor'' dedi.