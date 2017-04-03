İbrahim Tatlıses’ten ‘seks’ tweetleri için açıklama

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşılan “sex” ve “sex videoları” şeklindeki iki mesajıyla ile ilgili "Hacklendim" açıklaması yaptı.

Tatlıses'in resmi Twitter hesabından ‘sex’ ve ‘sex videoları’ yazılı iki tweet atıldı. Bu paylaşımlar takipçilerini şaşırtırken çok sayıda yorum yapıldı. Tweetler ise hemen silindi.

"Hacklendim"

Tatlıses'ten bugün konuyla ilgili açıklama geldi. Hesabının hacklendiğini söyleyen sanatçı Tatlıses, İnstagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta twitter hesabım hacklendi, haberim bile yoktu. Ekibim hesabı tekrar güvenli konuma getirdi, bana öyle haber verdi. Genelde sanatçıların başına geldiği için üzerinde bile durmadık. Zaten ben twitter hesabımı genellikle instagram uzantılı kullanıyorum. İbrahim Tatlıses olarak hakkımda bel altı haberler yapılmasından çok rahatsız oldum, eminim sizlerde bu haberi yapmayı kendinize yakıştırmışsınızdır."